Мората восстановился после травмы и может сыграть против "Ромы"

Нападающий "Челси" Альваро Мората приступил к тренировкам с командой. Как сообщает пресс-служба "синих", форвард уже успел восстановиться после травмы.

Ранее сообщалось о том, что испанец пропустит как минимум месяц из-за травмы, полученной в матче 7-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (0:1). У игрока диагностировали повреждение задней поверхности бедра. Отметим, в этом сезоне форвард провел 9 матчей за "Челси", в которых забил 7 мячей.

18 октября "Челси" примет на своем поле "Рому" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Начало - в 21.45 по московскому времени.