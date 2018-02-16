Мората восстановился от травмы и может сыграть с "Халлом"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте сообщил, что форвард "синих" Альваро Мората вернулся к тренировкам в общей группе. Кроме того, испанский нападающий может сыграть в пятничном матче Кубка Англии против "Халла". Мората не выходил на поле с 17 января из-за травмы спины. При этом был риск, что 25-летний футболист пропустит остаток сезона.

– Альваро вернулся к тренировкам после моей субботней пресс-конференции, – передает Daily Mail слова Конте. – Сейчас он занимается в обычном режиме. Игра с "Халлом" – еще один шаг для его подготовки к игре с "Барселоной" в Лиге чемпионов. Я должен принять оптимальное решение по стартовому составу.