Мората - в атаке "Челси" на матч против "Лестера"

Тренерский штаб "Челси" определился со стартовым составом на матч 4-го тура чемпионата Англии против "Лестера". В атаке у "синих" сыграет Альваро Мората.

Полностью состав "Челси" выглядит следующим образом:

Куртуа - Алонсо, Рюдигер, Давид Луис, Аспиликуэта, Мозес - Бакайоко, Канте, Фабрегас - Педро - Мората.

Напомним, матч "Лестер" - "Челси" состоится сегодня. Начало встречи - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет ее текстовую трансляцию.