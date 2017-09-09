Мората - в атаке "Челси" на матч против "Лестера"

Тренерский штаб "Челси" определился со стартовым составом на матч 4-го тура чемпионата Англии против "Лестера". В атаке у "синих" сыграет Альваро Мората.
Полностью состав "Челси" выглядит следующим образом:
Куртуа - Алонсо, Рюдигер, Давид Луис, Аспиликуэта, Мозес - Бакайоко, Канте, Фабрегас - Педро - Мората.
Напомним, матч "Лестер" - "Челси" состоится сегодня. Начало встречи - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет ее текстовую трансляцию.
Here's how the Blues line up today... #LEICHE pic.twitter.com/vL2R52MIfu– Chelsea FC (@ChelseaFC) 9 сентября 2017 г.