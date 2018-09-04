Мората признался, что хотел покинуть "Челси" этим летом

Нападающий "Челси" Альваро Мората признался, что думал об уходе из лондонского клуба этим летом. 25-летний испанец был расстроен тем, что не попал в состав своей сборной на чемпионат мира-2018.

- Это лето было для меня трудным. Я думал об уходе из "Челси", - цитирует Морату Sky Sports. - Мне хотелось вернуться в Испанию или Италию. Я перешел в "Челси", чтобы иметь возможность участия на чемпионате мира, однако не попал в состав сборной. Прошлый сезон был для меня полной катастрофой. Я выходил на поле и не понимал, где нахожусь.

Мората присоединился к "Челси" летом 2017 года. В минувшем сезоне он провел 48 игр в составе "синих" и забил 15 голов.

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