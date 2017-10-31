Мората отрицает, что несчастен в "Челси": "Я готов провести здесь следующие 10 лет!"

Нападающий "Челси" Альваро Мората опроверг слухи о том, что готов покинуть клуб ради возвращения в серию А. По словам 25-летнего испанца, он согласен заключить с лондонцами многолетний контракт.

– Возвращение в "Реал" из "Ювентуса" было лишь соблюдением пунктов договора. Разочарование было огромным, я вернулся к точке старта, – цитирует goal.com Морату. – Они относились ко мне как к ребенку, будто двух сезонов в Италии не было вовсе. Покидая Испанию, я чувствовал себя мальчиком, а в Италии я ощутил себя настоящим игроком. Я действительно скучаю по Италии. Моя жена хотела бы жить в Испании, а я хочу в Италии.

Все эти слухи? Вероятно, сложности перевода. Я действительно был счастлив в "Ювентусе", но это не значит, что я собираюсь покинуть Лондон, здесь я также счастлив! Мне действительно нравится Лондон, но я хочу, чтобы мои дети пошли в школу у себя на родине. Что касается негатива, то…

Я могу сказать только о трафике и огромном количестве людей. Но это отличный город, мне очень нравится Лондон. И если "Челси" предложит мне контракт на 10 лет, я без раздумий его подпишу! Что касается наших отношений с Конте, мы много общаемся. Он, как и я, очень много работает.