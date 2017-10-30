Мората – о возвращении в Италию: "Меня неправильно поняли"

Нападающий "Челси" Альваро Мората заявил, что может подписать 10-летний контракт с клубом из Лондона, если соответствующее предложение поступит. Ранее появилось интервью, в котором форвард назвал жизнь в столице Великобритании компромиссом с женой, сообщив о желании вернуться в Италию.

– Все, что я сказал, это то, что я был счастлив в "Ювентусе", – цитирует Football Italia Морату. – В будущем, когда я завершу карьеру, я уеду из Лондона, но сейчас мы с женой счастливы тут. Мне действительно нравится Лондон, но когда я уйду из футбола, я хотел бы вернуться на родину. Это нормально. Единственный стресс – пробки. Но это чудесный город.

Повторюсь, в интервью возникла проблема со взаимопониманием. Если "Челси" предложит мне 10-летний контракт, я, скорее всего, соглашусь.