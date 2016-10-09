21:28 | ФУТБОЛ — Англия

Молодым футболистам академии "Манчестер Сити" запрещено играть в разноцветных бутсах

0
0
0
1

Руководство "Манчестер Сити" запретило молодым игрокам выходить на поле в разноцветных бутсах. По словам главного тренера академии "горожан" Джейсона Уилкокса, юные футболисты должны не только стремиться к достижению высочайшего уровня, но и с уважением относиться как к общепринятым правилам, так и к ближайшему окружению. Согласно новым правилам, молодым игрокам разрешается выходить на поле только в черных бутсах.

– На мой взгляд, ужасно видеть выдающегося футболиста, который не уважает других людей, – приводит Mirror слова Уилкокса. – Да, вы должны стремиться к достижению высочайшего уровня и быть целеустремленными, но вы все равно обязаны проявлять уважение к окружающим. Не имеет значения, с кем разговаривает мальчик, с одной из уборщиц или с генеральным директором. В академии "Сити" мы требуем, чтобы наши воспитанники вели себя уважительно.

 

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

ЗлобныйЖиртрест

Я может чего не понимаю, но какая связь между цветом бутс и уважением к окружающим???

21:59

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ