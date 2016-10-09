Молодым футболистам академии "Манчестер Сити" запрещено играть в разноцветных бутсах

Руководство "Манчестер Сити" запретило молодым игрокам выходить на поле в разноцветных бутсах. По словам главного тренера академии "горожан" Джейсона Уилкокса, юные футболисты должны не только стремиться к достижению высочайшего уровня, но и с уважением относиться как к общепринятым правилам, так и к ближайшему окружению. Согласно новым правилам, молодым игрокам разрешается выходить на поле только в черных бутсах.

– На мой взгляд, ужасно видеть выдающегося футболиста, который не уважает других людей, – приводит Mirror слова Уилкокса. – Да, вы должны стремиться к достижению высочайшего уровня и быть целеустремленными, но вы все равно обязаны проявлять уважение к окружающим. Не имеет значения, с кем разговаривает мальчик, с одной из уборщиц или с генеральным директором. В академии "Сити" мы требуем, чтобы наши воспитанники вели себя уважительно.



