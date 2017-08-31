Молло может перейти в "Фулхэм"

Экс-полузащитник "Зенита" Йоан Молло может продолжить карьеру в "Фулхэме", информирует L'Équipe. Отмечается, что 28-летний хавбек мог перейти в "Нант", однако этот вариант сорвался. Также ранее появилась информация, что Молло может стать игроком "Карабаха".

Молло перешел в питерский клуб зимой 2017 года из "Крыльев Советов". В сезоне-2016/17 он провел за сине-бело-голубых семь матчей и забил один гол. В нынешнем сезоне француз не играл за основную команду "Зенита" и провел четыре матча за вторую команду в ФНЛ.