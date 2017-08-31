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14:06 | Футбол — Англия

Молло может перейти в "Фулхэм"


Экс-полузащитник "Зенита" Йоан Молло может продолжить карьеру в "Фулхэме", информирует L'Équipe. Отмечается, что 28-летний хавбек мог перейти в "Нант", однако этот вариант сорвался. Также ранее появилась информация, что Молло может стать игроком "Карабаха"

Молло перешел в питерский клуб зимой 2017 года из "Крыльев Советов". В сезоне-2016/17 он провел за сине-бело-голубых семь матчей и забил один гол. В нынешнем сезоне француз не играл за основную команду "Зенита" и провел четыре матча за вторую команду в ФНЛ.

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