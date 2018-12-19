"Мольде" подтвердил, что Сульшер вернется в команду в мае

Норвежский "Мольде" на своем официальном сайте подтвердил, что главный тренер команды Уле Гуннар Сульшер возглавил "Манчестер Юнайтед" до конца сезона. Также указано, что специалист вернется к работе с командой в мае 2019 года.

- "Мольде" желает удачи Уле Гуннару Сульшеру в "Манчестер Юнайтед", - говорится в сообщении.

45-летний специалист также ранее тренировал резервную команду "МЮ" и "Кардифф". С "Манчестер Юнайтед" как игрок он шесть раз выиграл чемпионат Англии и стал победителем Лиги чемпионов, забив решающий мяч в финале в ворота "Баварии" (2:1). В качестве главного тренера "Мольде" он дважды выиграл чемпионат Норвегии и один раз - Кубок страны. В завершившемся сезоне его команда заняла второе место в чемпионате Норвегии и завоевала путевку в квалификацию Лиги Европы.

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