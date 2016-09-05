Мохамед Сиссоко: "Рад вернуться в Англию"

Полузащитник Мохамед Сиссоко, который проходит просмотр в "Вест Бромвиче", признался, что рад вернуться в чемпионат Англии. 31-летний малиец, выступавший ранее за "Ливерпуль", продолжает тренироваться с "дроздами" и ждать предложения контракта.

- Чувствую себя хорошо, - цитирует Sky Sports Сиссоко. - Я был очень рад сыграть 60 минут против "Дели Динамос" в товарищеском матче, и я уверен, что могу еще показать себя в Англии. Буду продолжать тренироваться с "Вест Бромвичем" на этой неделе, а там посмотрим, что произойдет. Тренер сказал мне просто прийти и наслаждаться моментом, а потом мы сядем и поговорим о моем будущем. Однако я очень рад вернуться в одну из лучших лиг в мире, и надеюсь, что смогу остаться здесь.