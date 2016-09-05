12:23 | ФУТБОЛ — Англия

Мохамед Сиссоко подпишет контракт с "Вест Бромвичем"

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Полузащитник Мохамед Сиссоко, скорее всего, в ближайшие дни станет игроком "Вест Бромвича". Как сообщает Sky Sports, главный тренер "дроздов" Тони Пулис остался впечатлен игрой 31-летнего малийца, находящегося на просмотре в английском клубе, в товарищеском матче против "Дели Динамос" (1:0). Футболист является свободным агентом, поэтому подписать его можно даже после закрытия трансферного окна. Последним клубом Сиссоко был китайский "Шанхай Шеньхуа"​, который он покинул еще в феврале. Также ранее хавбек выступал за такие известные клубы, как "Ливерпуль", "Ювентус", "Валенсия" и "ПСЖ".

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