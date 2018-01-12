Мохамед Салах: "Я слышал такое количество слухов, что они меня больше не беспокоят"

Полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил о том, что его не интересуют слухи о возможной смене клуба.

Хавбек счастлив быть игроком "красных". Ранее сообщалось, что в подписании контракта с 25-летним египтянином заинтересован "Реал".

– Я слышал такое количество слухов, что теперь они меня не беспокоят, – приводит Liverpool Echo слова Салаха. – Меня хорошо приняли здесь, я – игрок "Ливерпуля". Я счастлив выступать здесь.

Напомним, что Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. В текущем сезоне в составе мерсисайдцев он провел 29 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и 8 раз ассистировал партнерам по команде.