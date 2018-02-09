Мохамед Салах: "Слежу за испанским чемпионатом, но меня полностью устраивает "Ливерпуль"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах отказался называть клубы, которые интересовались им в летнее трансферное окно. Египтянин подчеркнул, что он прежде всего хотел вернуться в Англию, где играл с 2015 по 2016 за "Челси"​.

– Люди говорят об интересе ко мне со стороны "Реала", но мне нечего на это ответить, – передает independent слова 25-летнего футболиста. – Меня полностью устраивает "Ливерпуль". Было много вариантов в летнее трансферное окно, но я бы не стал их называть. Я хотел вернуться в Англию и, когда у меня появился вариант с "Ливерпулем", остановился на нем и ни о чем не жалею.

Я слежу за испанским чемпионатом. Смотрю матчи, когда есть возможность. Это хорошая лига, там играют сильные команды и они показывают привлекательный футбол.