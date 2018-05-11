Мохамед Салах: "Это были лишь мой первый сезон в "Ливерпуле"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что не думает об уходе из команды. Ранее в СМИ появилась информация, что "Реал" хочет заполучить 25-летнего египтянина.

- Я очень счастлив в "Ливерпуле", меня все устраивает, - цитирует Liverpool Echo Салаха. - В воскресенье очень важная игра, а затем финал Лиги чемпионов. У меня есть амбиции на будущее с "Ливерпулем". Этот сезон был отличным, но теперь впереди финал Лиги чемпионов, чем все взволнованы.

Это только начало. Это были лишь мой первый сезон здесь. Я не смотрел все игры в прошлом сезоне команды, но в этом сезоне у нас было невероятное приключение.