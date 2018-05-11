04:50 | Футбол — Англия

Мохамед Салах: "Без помощи одноклубников было бы очень сложно так хорошо провести сезон"


Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах отметил, что без помощи одноклубников не смог бы так хорошо провести сезон. Египтянин был признан лучшим игроком сезона по версии Ассоциации футболистов-профессионалов Англии (PFA).

- У меня был хороший сезон, но без помощи одноклубников было бы очень сложно, - цитирует Liverpool Echo Салаха. - Мы все стараемся помогать друг другу.  У "Ливерпуля" осталось еще две игры, и мы хотим выиграть их. Осталось два финала, на них игроки и сосредоточены. Хотим попасть в Лигу чемпионов.

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!