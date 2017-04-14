Мирон Маркевич: "Стажировка в "Челси" будет полезна для украинских тренеров"

Глава комитета национальных сборных команд Украины Мирон Маркевич в интервью Footballua.tv подчеркнул, что не видит противоречий в том, что украинские специалисты, возглавляющие сборные, пройдут стажировку в "Челси". По его словам, это будет полезный опыт.

Ранее сообщалось, что Андрей Шевченко, выступавший за лондонцев с 2006 по 2009 год, договорился о стажировке для украинских тренеров, которая запланирована на май.

- Нет противоречия в том, что тренеры сборной стажируются в клубе? - вопрос Маркевичу.

-Абсолютно нет. Во-первых, "Челси" - это серьезная английская команда, там серьезно работает школа. Так что очень хорошо, что Андрей Шевечнко договорился о стажировке.

Я недавно был в "Челси", правда, был там дольше, где-то около двоих недель. Видел, что там действительно проводится серьезная работа. Для наших тренеров это будет очень полезно.