Мирча Луческу: "Не могу дождаться, когда увижу Фергюсона с бокалом красного вина"

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу выразил радость по поводу прогресса в состоянии здоровья экс-тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона. Специалист, напомним, пережил кровоизлияние в мозг, но уже выписан из отделения интенсивной терапии.

– Это необыкновенный человек, – цитирует Sporturilor Луческу. – Он всегда молод и свеж. Ему нельзя дать 76 лет. Я не могу дождаться, когда увижу его с бокалом красного вина. У Фергюсона были проблемы со здоровьем еще до его ухода в отставку. Я рад, что сейчас он в порядке.