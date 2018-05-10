14:43 | Футбол — Англия

Мирча Луческу: "Не могу дождаться, когда увижу Фергюсона с бокалом красного вина"


Главный тренер сборной Турции  Мирча Луческу выразил радость по поводу прогресса в состоянии здоровья экс-тренера "Манчестер Юнайтед"  Алекса Фергюсона. Специалист, напомним, пережил кровоизлияние в мозг, но уже выписан из отделения интенсивной терапии.

– Это необыкновенный человек, – цитирует Sporturilor Луческу. – Он всегда молод и свеж. Ему нельзя дать 76 лет. Я не могу дождаться, когда увижу его с бокалом красного вина. У Фергюсона были проблемы со здоровьем еще до его ухода в отставку. Я рад, что сейчас он в порядке.

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