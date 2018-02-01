Минюст США приступил к расследованию коррупции в ФИФА, МОК и ИААФ

Министерство юстиции США приступило к масштабному расследованию коррупции в мировом спорте, сообщает New York Times. По информации источника, рассмотрению, среди прочих, будет подвергнута деятельность ФИФА, МОК, ИААФ и Национального олимпийского комитета США.

В издании утверждают, что Минюст в рамках расследования изучит возможное отмывание денег, рэкет и мошенничество, связанные с выборами хозяев двух чемпионатов мира по легкой атлетике - 2019 и 2021 года (турниры получили Доха и Юджин). Также процесс затронет обстоятельства получения Россией права на проведение Олимпийских игр 2014 года и чемпионата мира 2018 года.

Американское ведомство запросило документы, свидетельские показания, а также финансовую документацию - самые ранние из них датированы 2013 годом. После этой даты США получили право на проведение чемпионата мира-2021 в Юджине и Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.

Отмечается, что расследование Минюста США может пересекаться с разбирательством финансовой прокуратуры Франции, которая также изучает обстоятельства получения Дохой и Юджином мировых первенств по легкой атлетике. Американское расследование отличается тем, то оно охватывает больший объем информации - в том числе, о деятельности ФИФА.

Издание отмечает, что в НОК США отказались комментировать эту информацию, МОК не ответил на запрос, а ИААФ заявила, что Минюст США не связывался с ассоциацией.