Миньоле поздравил Салаха с личным рекордом

Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле поздравил в Твиттере нападающего Мохамеда Салаха с 50-м голом в составе мерсисайдцев.

– Великая ночь Лиги чемпионов! Мо "Мистер 50" Салах! – написал в своем Твиттере Миньоле.

"Ливерпуль" победил "Црвену Звезду" (4:0) в рамках 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Салах сделал дубль в игре с сербским клубом. В текущем сезоне 26-летний египтянин провел 13 матчей и забил 6 голов.