Миньоле намерен отвоевать у Кариуса место в основе "Ливерпуля"

Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле признался, что надеется вернуться в основной состав команды. 28-летний бельгиец уже четыре подряд матча в премьер-лиге провел на скамейке запасных. Основным вратарем "красных" сейчас является немец Лорис Кариус, присоединившийся к команде летом.

- Не хочу быть номером два, это очевидно, - цитирует Goal Миньоле. - Я хочу играть. Никогда не опущу рук в борьбе за место в основном составе, потому что не в моем характере просто сдаваться. Мне 28 лет, в этом возрасте я не могу позволить себе сидеть на скамейке. Буду работать.