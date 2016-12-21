Мино Райола: "Златан убил каждого, кто сомневался в нем"

Агент нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича Мино Райола подчеркнул, что продление контракта с клубом является вопросом времени. По его словам, 35-летний форвард нацелен завоевать звание чемпиона Англии.

- Он откровение для Англии. Для всего остального мира, это не откровение, - приводит footballua.tv слова Райолы. - Это было одной из наших целей - показать, что он может сделать в премьер-лиге. Он убил каждого, у кого были сомнения.

Есть большая вероятность, что у него будет и второй год, да. Мы включили эту опцию в контракт, так что это не ново для нас. Это скорее вопрос времени.

У Златана до сих пор есть огонь, он хочет побеждать и выступать. Если бы дело было только в деньгах, он бы не был в "Манчестер Юнайтед". Его конечная цель - выиграть премьер-лигу. Это единственная лига, в которой он играл и которую еще не выиграл.