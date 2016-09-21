Мино Райола: "Зидан очень хотел видеть Погба в "Реале", но интереса со стороны руководства клуба не было"

Агент Мино Райола, который представляет интересы полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, подтвердил, что летом его клиентом интересовался главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. Тем не менее, по словам Райолы, у руководства мадридского клуба были другие планы.

– Интерес со стороны Зидана был сильным, но иначе на ситуацию смотрело руководство "Реала", – цитирует Daily Mail Райолу. – В итоге я рад, что Поль перешел в "Манчестер Юнайтед". Этим трансфером клуб показал, что не собирается стоять на месте и хочет быть лучшим. Покупкой Погба "красные дьяволы" дали всем понять, что это самая большая команда на планете.