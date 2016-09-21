08:40 | ФУТБОЛ — Англия

Мино Райола: "Зидан очень хотел видеть Погба в "Реале", но интереса со стороны руководства клуба не было"

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Агент Мино Райола, который представляет интересы полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, подтвердил, что летом его клиентом интересовался главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. Тем не менее, по словам Райолы, у руководства мадридского клуба были другие планы.

– Интерес со стороны Зидана был сильным, но иначе на ситуацию смотрело руководство "Реала", – цитирует Daily Mail Райолу. – В итоге я рад, что Поль перешел в "Манчестер Юнайтед". Этим трансфером клуб показал, что не собирается стоять на месте и хочет быть лучшим. Покупкой Погба "красные дьяволы" дали всем понять, что это самая большая команда на планете.

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