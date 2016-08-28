Мино Райола: "Зидан хотел подписать контракт с Погба, но "МЮ" сильнее "Реала"

Агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба Мино Райола подчеркнул, что главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью хотел подписать контракт с его подопечным еще в прошлом году. По словам представителя хавбека, в данном трансфере были заинтересованы пять-шесть клубов.

- Моуринью хотел подписать Погба еще в прошлом году, но это было не самое удачное время, - приводит Goal.com слова Райолы. - Зидан тоже хотел этого трансфера. Думаю, что такое же желание испытывали пять-шесть клубов. Считаю, что "Манчестер Юнайтед" сильнее "Реала", потому что там играет Погба.