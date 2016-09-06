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Мино Райола: "Я не люблю всех тренеров одинаково"

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Агент нападающего "Ниццы" Марио Балотелли Мино Райола в очередной раз раскритиковал главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа. Напомним, что несколько дней назад голландец назвал немецкого специалиста "куском дерьма".

- В конце концов, Балотелли был игроком "Ливерпуля", поэтому Клопп должен был относиться к нему с уважением, но не делал этого, - цитирует talkSPORT Райолу. - Марио просил несколько раз, чтобы его выпустили на поле в товарищеском матче. Ты можешь тренироваться сколько угодно, но для подготовки к сезону участие в товарищеских матчах необходимо. Клопп в течение 60 дней не обращал внимания на игрока. Я не осуждаю его тренерские качества, так как я не люблю всех тренеров одинаково, но наставник должен давать футболисту играть.

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