Мино Райола: "Я не люблю всех тренеров одинаково"

Агент нападающего "Ниццы" Марио Балотелли Мино Райола в очередной раз раскритиковал главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа. Напомним, что несколько дней назад голландец назвал немецкого специалиста "куском дерьма".

- В конце концов, Балотелли был игроком "Ливерпуля", поэтому Клопп должен был относиться к нему с уважением, но не делал этого, - цитирует talkSPORT Райолу. - Марио просил несколько раз, чтобы его выпустили на поле в товарищеском матче. Ты можешь тренироваться сколько угодно, но для подготовки к сезону участие в товарищеских матчах необходимо. Клопп в течение 60 дней не обращал внимания на игрока. Я не осуждаю его тренерские качества, так как я не люблю всех тренеров одинаково, но наставник должен давать футболисту играть.