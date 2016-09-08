Мино Райола: "Я не люблю Гвардьолу как человека, а его футбол меня раздражает"

Известный футбольный агент Мино Райола раскритиковал главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардьолу. Ранее он критически высказался о "ПСЖ" и наставнике "Ливерпуля" Юргене Клоппе.

– Я не люблю Гвардьолу как человека, – цитирует AFP Райолу. – Я никогда его не любил и никогда не буду его любить. Говорю честно. Все знают, что случилось с Ибрагимовичем в "Барселоне". Нельзя сказать, что я ненавижу его. Этого никто не заслуживает. Гвардьола хороший тренер, но я не люблю его игру, меня она раздражает. Это не мой тип футбола. Я профессионал, умею отделять личное и работу. Но не думаю, что когда-либо окажусь рядом с Гвардьолой.