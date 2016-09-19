Мино Райола: "Всегда говорю своим игрокам, чтобы переходили туда, где в них нуждаются"

Агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба Мино Райола рассказал, что летом на 23-летнего француза претендовали 4 клуба. Футболист перебрался в английский клуб из "Ювентуса" за 105 миллионов евро, что является рекордом в истории футбола.

- Всегда говорю своим игрокам, чтобы переходили туда, где в них нуждаются, - цитирует Daily Mail Райолу. - "МЮ" всегда будет одним из самых больших клубов в мире. Да, клуб не попал в Лигу чемпионов в прошлом сезоне и не стал чемпионом, но они хотели Погба больше всех. У нас было два предложения из премьер-лиги и два от других клубов. Погба сказал, что "Манчестер Юнайтед" был в его сердце, а Моуринью хотел его заполучить еще в "Челси".