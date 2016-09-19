Мино Райола: "Только "Бавария", "ПСЖ", "Реал" и "Барселона" могут позволить себе Лукаку"

Агент форварда "Эвертона" Ромелу Лукаку Мино Райола исключил возможный переход своего клиента в чемпионат Италии. Летом СМИ писали об интересе к бельгийцу со стороны "Ювентуса".

- Этим летом ситуация с Лукаку была прозрачна - клуб не собирался его продавать, - цитирует Daily Mail Райолу. - Игрок действительно счастлив в нынешнем клубе. Были разговоры о "Ювентусе", но ни один клуб Италии не может себе позволить Лукаку. За пределами Англии только "ПСЖ", "Бавария", "Барселона" и "Реал" могут его подписать.