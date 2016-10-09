12:25 | ФУТБОЛ — Англия

Мино Райола: "Погба нужно время, чтобы адаптироваться в "Манчестер Юнайтед"

0
0
0

Агент Мино Райола, который ведет дела полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, отметил, что его клиенту необходимо время на адаптацию в новой команде. Ранее француз подвергся критике из-за не слишком удачного старта в "МЮ".

- Это всего лишь вопрос времени, он еще наберет свою форму, - приводит Corriere Dello Sport слова Райолы. – Вполне нормально, что Погба адаптируется к окружающей среде в Манчестере, которая отличается от Турина. Он будет продолжать движение вперед и в ближайшее время заявит о себе во весь голос.

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

На мушке: РЛС в Сибири впервые обнаружила баллистическую цель со стороны...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ