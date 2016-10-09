Мино Райола: "Погба нужно время, чтобы адаптироваться в "Манчестер Юнайтед"

Агент Мино Райола, который ведет дела полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, отметил, что его клиенту необходимо время на адаптацию в новой команде. Ранее француз подвергся критике из-за не слишком удачного старта в "МЮ".

- Это всего лишь вопрос времени, он еще наберет свою форму, - приводит Corriere Dello Sport слова Райолы. – Вполне нормально, что Погба адаптируется к окружающей среде в Манчестере, которая отличается от Турина. Он будет продолжать движение вперед и в ближайшее время заявит о себе во весь голос.