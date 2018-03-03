Мино Райола: "Погба не воюет с Моуринью"

Агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба Мино Райола сказал, что готов заняться поисками вариантов для своего клиента, если его дела в английском клубе будут плохи. Представитель хавбека отметил, что игрок хочет выступать за "красных дьяволов".

– Если дела будут плохи, я буду готов к тому, чтобы выполнять свою работу, которая заключается в том, чтобы найти решение, которое устроит клуб и игрока, – цитирует Rai Sport Райолу. – Никакой войны с Моуринью нет, Поль хочет побеждать вместе с "Манчестер Юнайтед".

Ранее в СМИ появлялись сообщения о конфликте между 24-летним французом и главным тренером. По этой причине Моуринью в последних играх часто оставлял Погба в запасе. Одним из вариантов продолжения карьеры полузащитника называлось возвращение в "Ювентус" за 60 миллионов евро.

В этом сезоне Погба принял участие в 25 матчах в составе "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, забив 3 гола, сделав 10 результативных передач, а также получив 4 желтые и 1 красную карточку.