Мино Райола: "Погба летом мог перейти куда угодно"

Агент Мино Райола, который представляет интересы полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, отметил, что француз мог перейти летом в другую команду. В частности, интерес к нему проявляли "Реал" и "Барселона".

- Летом я сказал Полю, что он должен перейти в команду, которая ему нужна, - приводит Calciomercato слова Райолы. - Он мог перейти куда угодно, но не согласился на "Реал", потому что команда только что выиграла Лигу чемпионов. В "Барселоне" есть три лидера - Месси, Неймар и Суарес. Поэтом он выбрал "Юнайтед". Этот трансфер был результатом моей работы на протяжении двух лет.