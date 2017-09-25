Мино Райола: "Лукаку хочет, чтобы фанаты не пели про него"

Мино Райола, представляющий интересы нападающего "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку, рассказал о том, что он против кричалок про него. В ставшей популярной в этом сезоне песне поклонников "красных дьяволов", в частности, есть такие слова: "Ромелу Лукаку! Наш бельгийский голеадор и гений! У него 60-сантиметровый ***, и он забивает все наши голы, а *** у него до пальцев ног".

- Он хочет, чтобы фанаты перестали распевать эту кричалку, - цитирует Times Райолу. - Сейчас люди разговаривают об этой песне больше, чем о его игре. Так сказал сам Ромелу, и я с ним согласен.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" обратился в полицию с просьбой предоставить видеозапись и помочь идентифицировать болельщиков, которые пели песню про нападающего Ромелу Лукаку во время матча с "Саутгемптоном".