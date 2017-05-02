08:08 | ФУТБОЛ — Англия

Мино Райола: "Ибрагимович прооперирован, но его карьера не закончена"

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Агент нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича Мино Райола опроверг слухи о том, что швед может завершить карьеру из-за тяжелой травмы колена. Восстановление должно занять около девяти месяцев.

– Ибрагимович успешно перенес операцию, – цитирует ВВС Райолу. – Но карьера Златана не завершится на этой травме. Он будет восстанавливаться в США. Скоро мы получим более точные сроки выздоровления.

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