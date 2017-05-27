Мино Райола: "Ибрагимович останется в "МЮ"? Не знаю"

Агент нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича Мино Райола заявил, что пока не знает, где продолжит свою карьеру 35-летний швед. Контракт форварда с клубом истекает 30 мая.

- Ибрагимович останется в "МЮ"? Не знаю, мы будет говорить об этом совсем скоро, – приводит Sky Sports слова Райолы. Многие клубы проявляют интерес к Златану. Швед может играть еще два года. Могу точно сказать, что Ибрагимович останется в Европе. MLS – не для Златана.

В данный момент Ибрагимович восстанавливается после травмы колена, полученной в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (2:1).