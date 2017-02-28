Мино Райола: "Ибрагимович может быть успешным даже на Марсе или Луне"

Мино Райола, агент нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича, отметил, что победа в финале Кубка лиги над "Саутгемптоном" (3:2) стала для него особенной. Тем самым форвард доказал своим критикам, что может играть успешно в Англии.

- Ибрагимович - единственный в мире игрок, который может быть успешным на Марси или Луне, - приводит talkSPORT слова Райолы. - Я разговаривал со Златаном, и он был очень и очень рад победе в Кубке лиги. Он выиграл много трофеев, но этот для него особенный из-за того, что в него не верили.

"Манчестер Юнайтед" - это его вызов. Мы могли бы заработать легкие деньги в другом клубе, но хотели доказать, что Златан чего-то стоит и в премьер-лиге. У меня в этом не было сомнений, но у многих людей в Англии они были.