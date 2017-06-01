Мино Райола: "Эвертон" вправе требовать за Лукаку 100 миллионов фунтов стерлингов"

Агент нападающего "Эвертона" Ромелу Лукаку Мино Райола заявил, что его клиент, скорее всего, сменит команду летом. По его мнению, английский клуб должен требовать за игрока 100 миллионов фунтов стерлингов (89 миллионов евро. - Прим. "СЭ").

- Лукаку обещал, что если топ-клубы выйдут на него этим летом, то он покинет "Эвертон", - цитирует TalkSport Райолу. - Однако на данный момент нет никаких конкретных переговоров. Лукаку важен для "Эвертона", поэтому клуб вправе требовать за него 100 миллионов фунтов стерлингов.