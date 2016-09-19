Мино Райола: "Балотелли может однажды вернуться в чемпионат Англии"

Агент нападающего "Ниццы" Марио Балотелли Мино Райола заявил, что его клиент однажды может вернуться в чемпионат Англии. Во французский клуб 26-летний итальянец перебрался прошлым летом из "Ливерпуля" на правах свободного агента. На счету форварда 28 матчей в футболке "красных" и 4 гола.

- Если Марио докажет в "Ницце", что он может быть стабильным и забивать голы, то представьте себе, насколько он станет желаем тренерами чемпионата Англии летом следующего года, когда будет свободным агентом, - цитирует Goal Райолу. - Франция нуждается в таком игроке, как Балотелли. Он хорош для лиги 1, но может однажды вернуться в премьер-лигу. Никто не может сказать, что Марио не обладает большим талантом.