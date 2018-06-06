"Мини-Месси" собирается покинуть "Тоттенхэм"

Нападающий "Тоттенхэма" Маркус Эдвардс хочет покинуть клуб этим летом, поскольку считает, что не имеет шансов пробиться в первую команду, сообщает The Guardian. Отметим, что два года назад главный тренер "шпор" Маурисио Покеттино назвал англичанина "мини-Месси", характеризуя манеру его игры.

По данным издания, руководство "Тоттенхэма" по-прежнему верит в 19-летнего Эдвардса и в его успешное будущее, однако Покеттино намерен полагаться на опытных игроков, нежели на талантливую, но необстрелянную молодежь.

Контракт Эдвардса рассчитан до 2020 года, однако он хочет покинуть команду, чтобы получать больше игровой практики. Отметим, что его цена, по данным transfermarkt, составляет 500 тысяч евро.

Нападающий находится в система лондонского клуба с 2006 года. В 2016-м он дебютировал за основу "Тоттенхэма", выйдя на 75-й минуте в Кубке Лиги против "Джиллингема". После этого Эдвардс не сыграл ни минуты. В январе этого года форвард съездил в аренду в "Норвич", однако провел на поле всего 6 минут.