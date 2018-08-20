Милота дня. Сын Давида Сильвы на стадионе "Манчестер Сити". Фото

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва принес своего сына на стадион на матч чемпионата Англии с "Хаддерсфилдом". Испанец вышел на игру с ребенком на руках.

Из-за преждевременных родов врачам пришлось бороться за жизнь малыша на протяжении нескольких месяцев. В связи с этим футболист на некоторое время приостановил выступления.