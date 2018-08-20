Милота дня. Сын Давида Сильвы на стадионе "Манчестер Сити". Фото

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва принес своего сына на стадион на матч чемпионата Англии с "Хаддерсфилдом". Испанец вышел на игру с ребенком на руках.
Из-за преждевременных родов врачам пришлось бороться за жизнь малыша на протяжении нескольких месяцев. В связи с этим футболист на некоторое время приостановил выступления.
💙 x 1,000,000 pic.twitter.com/xFHyZYaHyC– Manchester City (@ManCity) 19 августа 2018 г.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/