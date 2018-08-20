11:31 | Футбол — Англия

Милота дня. Сын Давида Сильвы на стадионе "Манчестер Сити". Фото


Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва принес своего сына на стадион на матч чемпионата Англии с "Хаддерсфилдом". Испанец вышел на игру с ребенком на руках.

Из-за преждевременных родов врачам пришлось бороться за жизнь малыша на протяжении нескольких месяцев. В связи с этим футболист на некоторое время приостановил выступления.

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/

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