Милнер восстановился и может сыграть с "Манчестер Сити"

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер восстановился от травмы подколенного сухожилия и принимает участие в общей тренировке к матчу 21-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити"​, сообщает официальный сайт мерсисайдцев.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что Милнер может сыграть против "Манчестер Сити" в четверг вечером.

– Он вчера вчера снова тренировался с нами, так что посмотрим, – приводит слова Клоппа сайт "Ливерпуля".

Вице-капитан пропустил последние два матча с "Ньюкаслом" (4:0) и "Арсеналом" (5:1) из-за жалобы на подколенное сухожилие.

"Манчестер Сити" – "Ливерпуль": чемпионат Англии, онлайн-трансляция, 3 января, начало – в 23.00 (мск).