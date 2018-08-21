Милнер установил рекорд английской премьер-лиги

Полузащитник "Ливерпуля" Джеймс Милнер стал автором победного гола в ворота "Кристал Пэлас" (2:0) в матче 2-го тура чемпионата Англии. 32-летний хавбек поразил ворота соперника, реализовав пенальти.

Примечательно, что игрок "красных" стал первым в истории премьер-лиги, забившим 8 мячей подряд с одиннадцатиметровых. В общей сложности Милнер реализовал в составе "красных" 9 пенальти. Всего за "Ливерпуль" он забил 16 мячей. Для этого ему потребовалось провести 134 встречи.