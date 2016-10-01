Милнер принес "Ливерпулю" победу над "Суонси"

В матче 7-го тура премьер-лиги "Ливерпуль" на выезде нанес поражение "Суонси" – 2:1. Решающий мяч на счету Джеймса Милнера. Для подопечных Юргена Клоппа эта победа стала четвертой подряд в чемпионате. "Ливерпуль" занимает второе место в турнирной таблице. "Суонси" идет 17-м.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

7-й тур

"Суонси" – "Ливерпуль" – 1:2 (1:0)

Голы: Фер, 8 (1:0). Роберту Фирмину, 54 (1:1). Милнер, 84 - с пенальти (1:2).

"Суонси": Фабяньски, Ранхель, Амат, ван дер Хорн, Нотон, Фер (Фултон, 72), Корк, Бриттон (Ки Сон Ен, 63), Раутледж (Барроу, 62), Борха Бастон, Сигурдссон.

"Ливерпуль": Кариус, Клайн, Ловрен, Матип, Милнер, Лаллана (Старридж, 23), Хендерсон, Вайналдум (Эмре Джан, 85), Мане, Роберту Фирмину (Ориги, 85), Филиппе Коутинью.

Предупреждения: Хендерсон, 25. Корк, 38. Старридж, 39. Амат, 53.

Судья: Оливер.

1 октября. Суонси. Стадион Liberty Stadium.