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15:35 | Футбол — Англия

"Миллуолл" объявил о террористической угрозе из-за сотрудника клуба, принявшего ислам


"Миллуолл" обратился в полицию с предположением о террористической угрозе, сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, что один из сотрудников клуба обратился в ислам. В последних двух играх чемпионшипа "Миллуолл" усилил охрану на стадионе.

Клуб заподозрил сотрудника в связи с террористами и предположил, что на стадионе может произойти теракт. Полилицейские провели проверку арены, а сотрудник был уволен из клуба. Сейчас он находится под наблюдением психологов.

 
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