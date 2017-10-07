"Миллуолл" объявил о террористической угрозе из-за сотрудника клуба, принявшего ислам

"Миллуолл" обратился в полицию с предположением о террористической угрозе, сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, что один из сотрудников клуба обратился в ислам. В последних двух играх чемпионшипа "Миллуолл" усилил охрану на стадионе.

Клуб заподозрил сотрудника в связи с террористами и предположил, что на стадионе может произойти теракт. Полилицейские провели проверку арены, а сотрудник был уволен из клуба. Сейчас он находится под наблюдением психологов.