"Милан" проведет переговоры о трансфере Диегу Косты

Нападающий "Челси" Диегу Коста во время летнего трансферного окна может перейти в чемпионат Италии, утверждает Sky Sports. Агент форварда Хорхе Мендеш на этой неделе проведет встречу с руководством "Милана". Отмечается, что до этого стороны обсудили некоторые детали перехода.

Ранее 28-летний бразилец заявил о плохих отношениях с главным тренером "синих" Антонио Конте из-за чего он вынужден искать новый клуб. В минувшем сезоне нападающий провел в составе "Челси" 42 матча во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 7 голевых передач.