"Миккатеррянн". Проблема болельщиков "Арсенала" с фамилией их новичка

В сети появились фотографии с неправильным написанием фамилии новичка "Арсенала" Генриха Мхитаряна. Так, один из поклонников "канониров" заказал футболку, на которой фамилия 29-летнего армянского хавбека состояла из 13 букв латиницей вместо 10 (Mikkaterryann вместо Mkhitaryan).

Отметим, что ранее появилось видео, на котором поклонники клуба из Лондона пытаются произнести фамилию нового игрока.

Напомним, полузащитник перешел в "Арсенал" из "Манчестер Юнайтед" в обмен на Алексиса Санчеса. В клубе из Лондона он будет выступать под 7-м номером.