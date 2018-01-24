"Миккатеррянн". Проблема болельщиков "Арсенала" с фамилией их новичка

В сети появились фотографии с неправильным написанием фамилии новичка "Арсенала" Генриха Мхитаряна. Так, один из поклонников "канониров" заказал футболку, на которой фамилия 29-летнего армянского хавбека состояла из 13 букв латиницей вместо 10 (Mikkaterryann вместо Mkhitaryan).
Отметим, что ранее появилось видео, на котором поклонники клуба из Лондона пытаются произнести фамилию нового игрока.
Напомним, полузащитник перешел в "Арсенал" из "Манчестер Юнайтед" в обмен на Алексиса Санчеса. В клубе из Лондона он будет выступать под 7-м номером.
"Can I have Mkhitaryan printed on my shirt please?"– Arsenal FC News (@ArsenalFC_fl) 24 января 2018 г.
"How do you spell it?"
😂 pic.twitter.com/ahKPZwDLsD
27Hoax
Вообще-то правильно Мкртчян ))
19:59
dEADj
Пусть скажут спасибо, что не "Мкрчан" :)
19:38