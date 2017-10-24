Микаэль Сильвестр: "Ситуация с контрактами Езила и Санчеса меня раздражает"

Бывший защитник "Арсенала" Микаэль Сильвестр заявил, что его раздражает, что полузащитник Месут Езил и нападающий Алексис Санчес до сих пор не продлили контракты с "канонирами". Нынешние соглашения игроков заканчиваются в конце этого сезона.

"Эта ситуация меня радзражает", - приводит Goal слова Сильвестра.