Михаил Гершкович: "Слуцкий добьется больших успехов в Англии"

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович уверен, что новый главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий добьется больших успехов в Англии. Сегодня английский клуб, вылетевший по итогам сезона в чемпион-лигу, объявил о назначении российского специалиста на пост главного тренера команды.

- Я очень рад за Леню и желаю ему удачи в "Халл Сити", – цитирует "Р-Спорт" Гершковича. – Я уверен в нем и в том, что он добьется больших успехов в Англии. Слуцкий – целеустремленный человек, который ставит высокие задачи перед собой и умеет выполнять их. Очень надеюсь, что в его лице поднимется мнение о советской и российской тренерской школе, несмотря на определенный пессимизм со стороны некоторых людей.

В России очень высокий уровень тренеров, очень хорошо, что дали проявить себя Слуцкому. Я думаю, что у него получится выполнить задачу и вернуть "Халл Сити" в английскую премьер-лигу. Надеюсь, что все у него сложится и ничто не помешает в его работе.

Совершенно правильно, что Слуцкий выучил язык в отличие от тех иностранных тренеров, что приезжают работать в Россию и не учат язык. Основная работа тренера – это психология взаимоотношений, психология управления как отдельным игроком, так и коллективом. Добиться этого без знания языка, традиций местных очень сложно. Слуцкий, приехав в Англию, полгода посвятил изучению языка, культуры, он жил в этом пространстве. Я уверен, что он в полной мере подготовил себя к работе в английском клубе.