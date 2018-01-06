"Мидлсбро" вышел в 1/16 финала Кубка Англии, обыграв "Сандерленд"

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Мидлсбро" одержал победу над "Сандерлендом" – 2:0.
В составе команды из одноименного города забитыми голами отличились нападающий Рюди Гестед и форвард Мартин Брейтуэйт.
Благодаря этому результату "Боро" вышел в следующую стадию турнира. Их соперник определится позже по итогам жеребьевки.
Кубок Англии
1/32 финала
"Мидлсбро" – "Сандерленд" – 2:0 (2:0)
Голы: Гестед, 10 (1:0). Брейтуэйт, 42 (2:0).
Судья: Кавана (Англия).
6 января. Мидлсбро. Стадион Riverside Stadium.