"Мидлсбро" вышел в 1/16 финала Кубка Англии, обыграв "Сандерленд"

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Мидлсбро" одержал победу над "Сандерлендом" – 2:0.

В составе команды из одноименного города забитыми голами отличились нападающий Рюди Гестед и форвард Мартин Брейтуэйт.

Благодаря этому результату "Боро" вышел в следующую стадию турнира. Их соперник определится позже по итогам жеребьевки.

Кубок Англии

1/32 финала

"Мидлсбро" – "Сандерленд" – 2:0 (2:0)

Голы: Гестед, 10 (1:0). Брейтуэйт, 42 (2:0).

Судья: Кавана (Англия).

6 января. Мидлсбро. Стадион Riverside Stadium.

Турнирная таблица – здесь