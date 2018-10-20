"Мидлсбро" и "Шеффилд" забыли про правила и сыграли в регби в конце матча. Видео

В концовке матча 13-го тура чемпионшипа "Шеффилд Уэнсдей" – "Мидлсбро" (1:2) футболисты устроили заварушку в штрафной у линии ворот. Игроки пытались затолкнуть мяч, игнорируя правила футбола.

15-й номер хозяев зацепил противника так, что тот не смог перекатить мяч через линию ворот, и он остался в ногах футболиста "Боро". На последних секундах к мячу ринулись буквально все, поэтому у ворот "Уэнсдей" образовалась горка, больше похожая на розыгрыш в регби.

"Мидлсбро" идет на первом месте с 25-ю очками, Шеффилд располагается на шестой строчке с 19 баллами.