"Мидлсбро" и "Шеффилд" забыли про правила и сыграли в регби в конце матча. Видео

В концовке матча 13-го тура чемпионшипа "Шеффилд Уэнсдей" – "Мидлсбро" (1:2) футболисты устроили заварушку в штрафной у линии ворот. Игроки пытались затолкнуть мяч, игнорируя правила футбола.
15-й номер хозяев зацепил противника так, что тот не смог перекатить мяч через линию ворот, и он остался в ногах футболиста "Боро". На последних секундах к мячу ринулись буквально все, поэтому у ворот "Уэнсдей" образовалась горка, больше похожая на розыгрыш в регби.
"Мидлсбро" идет на первом месте с 25-ю очками, Шеффилд располагается на шестой строчке с 19 баллами.
Bodies on the line and, er, @Clayts15 propping up the ruck at the back 😂 #UTB pic.twitter.com/4U8UH5h5X9– Middlesbrough FC (@Boro) 20 октября 2018 г.
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