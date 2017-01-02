"Мидлсбро" и "Лестер" открыли второй круг чемпионата Англии нулевой ничьей

"Мидлсбро" и "Лестер" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Англии - 0:0. Игра стала первой во втором круге текущего сезона премьер-лиги. Экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса появился в составе "лис" на 71-й минуте. Чемпионы Англии занимают 14-е место в турнирной таблице, "Мидлсбро" располагается на две строчки ниже.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

20-й тур

"Мидлсбро" - "Лестер" - 0:0

"Мидлсбро": Гьюзан, Барраган (Френд, 34), Фабиу да Силва, Чемберс, Гибсон, Форшоу (Лидбиттер, 89), Рамирес, де Рон, Клейтон, Траоре (Даунинг, 80), Негредо.

"Лестер": Шмейхель, Хут, Фукс, Симпсон, Морган, Кинг, Менди (Олбрайтон, 83), Махрез (Муса, 71), Амарти, Окадзаки (Грэй, 74), Ульоа.

Предупреждения: Рамирес, 26. Гибсон, 43. Клейтон, 90+2.

Судья: Мэдли.