Мхитарян выбыл на шесть недель из-за перелома плюсневой кости

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян выбыл на срок до шести недель из-за перелома плюсневой кости правой ноги, сообщает официальный сайт лондонской команды.

Ранее 29-летний армянский хавбек пропустил матч 18-го тура чемпионата Англии против "Бернли" (3:1).

В текущем сезоне Мхитарян сыграл за "Арсенал" в 20 матчах, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

Напомним, что в лазарете лондонской команды остаются Сеад Колашинац, Дэнни Уэлбек, Роб Холдинг, Константинос Мавропанос, Эктор Бельерин.

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